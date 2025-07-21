В Подмосковье по итогам работы земельного контроля закрыли 14 незаконных шиномонтажей

В Подмосковье по итогам работы муниципального земельного контроля прекратили деятельность 14 незаконных шиномонтажей. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Так, в регионе проверили более 1,1 тыс. земельных участков, на которых расположены шиномонтажи. На 373 из них выявили нарушения: участки не были предназначены для такой деятельности. К примеру, на улице Мира в Тучково шиномонтаж работал на участке, который предназначен для строительства гаража.

На данный момент незаконная деятельность пресечена на 14 участках в Рузе, Домодедово, Щелково, Люберцах, Химках и других округах. На трех участках вид разрешенного использования был приведен в соответствие с фактической деятельностью.

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