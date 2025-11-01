В Подмосковье по материалам прокуратуры возбудили дело в отношении иноагента

По материалам проверки прокуратуры Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении иноагента, экономиста Владислава Иноземцева*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в течение одного года он дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, однако продолжил распространять материалы без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга. В результате в отношении Иноземцева возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.

*внесен в реестр иностранных агентов 26 мая 2023 года