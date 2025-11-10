В Подмосковье по программе повышения надежности электроснабжения за 10 месяцев провели капремонт более 62 км ЛЭП

В Подмосковье в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей за 10 месяцев провели работы на 279 объектах. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводят специалисты «Мособлэнерго». С января по октябрь они капитально отремонтировали более 62 км ЛЭП, построили и реконструировали 87 км ЛЭП, отремонтировали и заменили оборудование на 66 ТП, построили и реконструировали 99 ТП и РП.

Также практически полностью — на 99,7% — был выполнен план по расчистке охранных зон вдоль ЛЭП.

В целом по состоянию на конец октября программа выполнена на 94,3%. При этом в 21 округе запланированные работы выполнены полностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о состоянии электросетевого комплекса региона.