В Подмосковье по программе повышения надежности электроснабжения за 10 месяцев провели капремонт более 62 км ЛЭП
В Подмосковье энергетики за 10 месяцев провели работы на 279 объектах
Фото: [Мособлэнерго]
В Подмосковье в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей за 10 месяцев провели работы на 279 объектах. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
Работы проводят специалисты «Мособлэнерго». С января по октябрь они капитально отремонтировали более 62 км ЛЭП, построили и реконструировали 87 км ЛЭП, отремонтировали и заменили оборудование на 66 ТП, построили и реконструировали 99 ТП и РП.
Также практически полностью — на 99,7% — был выполнен план по расчистке охранных зон вдоль ЛЭП.
В целом по состоянию на конец октября программа выполнена на 94,3%. При этом в 21 округе запланированные работы выполнены полностью.
