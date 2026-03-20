В Подмосковье по программе президента подключили к газу дома 250 тыс. жителей

В Подмосковье с действия президентской программы социальной газификации были газифицированы дома 250 тыс. жителей. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Лидерами по подключениям стали Истра, Раменское и Домодедово. В этих округах соцгазифицировали дома 29,5 тыс., 12,7 тыс. и 12,1 тыс. жителей соответственно.

Всего было построено свыше 4,5 тыс. км газопроводов в более чем 3,2 тыс. населенных пунктов.

В ближайшие 5 лет в регионе планируется газифицировать около 600 садовых товариществ, расположенных в границах населенных пунктов.

