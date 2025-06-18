В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились почти 1,5 тыс. медиков

В подмосковные медицинские организации по программе «Приведи друга» трудоустроились более 1,4 тыс. медработников, в том числе почти 200 – с начала 2025 года, за привлечение специалистов к работе сотрудники государственных медучреждений могут получать премии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Целый комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов реализована в Подмосковье, в их числе программа «Приведи друга», которая реализуется с 2022 года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что за трудоустройство врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию в размере до 128 тыс. рублей, ее размер варьируется в зависимости от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника. Ее выплачивают поэтапно – половину выплаты начисляют при трудоустройстве, вторую – после трех месяцев работы.Узнать подробнее об этой и других мерах поддержки можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.