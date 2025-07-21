В Подмосковье почти 200 супругов-медработников оформили компенсацию аренды жилья

Более 180 супружеских пар медработников в Подмосковье получают компенсацию за аренду жилья, в общей сложности ее оформили почти 15 тыс. медиков, у которых нет собственного жилья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье действует целый комплекс мер социальной поддержки для медицинских специалистов. Часть из них направлена на решение важного жилищного вопроса», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что размер компенсации будет зависеть от удаленности округа. С 2025 года оформить ее также могут заведующие структурными подразделениями медорганизаций и заведующие ФАПами. Для этого медики должны работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву региона. Подать заявление на оформление выплаты можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.