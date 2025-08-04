В Подмосковье почти 200 тыс. жителей воспользовались госуслугами, связанными с землей и имуществом

С начала 2025 года государственные онлайн-услуги по земельным и имущественным вопросам получили более 185 тыс. жителей Подмосковья, это на 28,8 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Количество заявлений на предоставление услуг, связанных с землей и имуществом, поступающих в наше министерство, на протяжении нескольких лет остается стабильно высоким. В первую очередь это связано с цифровой трансформацией, которая успешно продолжается, и систематической работой над сокращением сроков оказания услуг», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В числе самых популярных оказалась услуга по перераспределению земель и земельных участков, ее получили более 41,9 тыс. пользователей. Кроме того, особым спросом пользуются услуги предварительного согласования предоставления участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставление их в аренду без торгов, а также в собственность за плату без проведения торгов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.