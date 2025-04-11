В Подмосковье почти 300 земельных инспекторов прошли профессиональное тестирование

Ежегодное тестирование муниципальных земельных инспекторов на предмет знания земельного законодательства России прошли 263 подмосковных земельных инспектора. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Нормативно-правовая база ежегодно меняется, совершенствуются новые информационные системы, в которых работают инспекторы в тандеме с другими профильными учреждениями. Новшеств много. Подобные тестирования позволяют эффективно повышать квалификацию наших инспекторов, предупреждать ошибки и недоработки при осуществлении земельного контроля», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Тестирование провели в Доме Правительства Московской области, задания состояли из 27 вопросов с несколькими вариантами ответов. Они касались нормативно-правовой базы, налогообложения, работы с землями сельхозназначения и не только. В случае если инспекторы наберут менее 50% правильных ответов, их пригласят на пересдачу.

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