В Подмосковье почти 35 тыс. пациентов воспользовались сервисом расшифровки анализов на основе ИИ

Московская область стала одним из пионеров в стране по внедрению инновационных цифровых решений в сфере здравоохранения: здесь запустили сервис на основе искусственного интеллекта для расшифровки лабораторных анализов. За несколько месяцев его опробовали почти 35 тыс. жителей региона.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, сервис не просто интерпретирует результаты исследований, но и дает персональные рекомендации по выявленным отклонениям. При этом подчеркивается, что технология выступает вспомогательным инструментом — окончательное решение о диагностике и лечении всегда остается за лечащим врачом. Как отметила вице‐губернатор Московской области Людмила Болатаева, высокий спрос на подобные цифровые решения подтверждает актуальность внедрения технологий в медицинскую практику, они призваны помогать специалистам, а не заменять их.

Чтобы воспользоваться сервисом, пациентам достаточно открыть приложение «Добродел Здоровье» и перейти во вкладку с результатами лабораторных исследований. Система автоматически проанализирует данные и предоставит пользователю развернутую интерпретацию. Такой подход экономит время: больше не нужно ждать консультации для первичной оценки показателей — основные выводы доступны сразу после загрузки результатов.

Важно помнить, что расшифровка с помощью ИИ носит рекомендательный характер. Она не заменяет визит к врачу и не может служить основанием для самостоятельной постановки диагноза или назначения лечения. Задача сервиса — помочь сориентироваться в данных и вовремя обратиться к специалисту, если выявлены какие‐либо отклонения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности использования ИИ в сфере здравоохранения.