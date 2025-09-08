В Подмосковье почти 6,7 тыс. многодетных семей выбрали денежную компенсацию взамен земельного участка

В Подмосковье почти 7 тыс. многодетных семей получили денежные выплаты вместо участков земли. О реализации меры поддержки рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Мера поддержки реализуется в Подмосковье с прошлого года. В ее рамках вместо участка земли многодетная семья может оформить единовременную денежную выплату. Ее размер составляет 400 тыс. руб.

Компенсации получили почти 6,7 тыс. многодетных семей Подмосковья. Общая сумма предоставленных выплат превысила 2,7 млрд руб.

Подать заявку на получение меры поддержки можно онлайн на сайте госуслуг Подмосковья.

