В Подмосковье подали более 2 тыс. заявок на присвоение судейской категории

В Подмосковье услугой «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» воспользовались более 2 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявку могут подать областные спортивные федерации или подразделения федеральных ведомств, которые занимаются развитием военно-прикладных или служебно-прикладных видов спорта. В рамках услуги можно получить первую судейскую категорию при наличии второй судейской категории или спортивного звания по соответствующему виду спорта. Ее предоставляют бесплатно в течение пяти рабочих дней.

