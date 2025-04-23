В Подмосковье подали более 3 тыс. онлайн-заявлений на получение порубочного билета

С начала 2025 года в Подмосковье подали более 3 тыс. онлайн-заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Для подачи заявки нужно выбрать свой муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Ее можно оформить бесплатно, однако заявителю нужно будет оплатить компенсационную стоимость за разрешенную вырубку зеленых насаждений.

В ведомстве уточнили, что порубочный билет требуется при санитарной рубке, удалении сухостоя или аварийных деревьев и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.