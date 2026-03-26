В Подмосковье подали более 3,3 тыс. заявлений на получение справок из центров занятости

С начала 2026 года в Подмосковье оформили более 3,3 тыс. заявлений на получение справок из центров занятости населения, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Документы» – «Справки и выписки», ее предоставляют бесплатно в течение одного рабочего дня. При заполнении онлайн-формы пользователи могут выбрать одну или несколько справок в зависимости от того, обращался ли житель ранее в ЦЗН.

