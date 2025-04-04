В Подмосковье подали более 38 тыс. онлайн-заявок на аттестацию медработников

В Подмосковье подали более 38 тыс. онлайн-заявлений на аттестацию медицинских работников, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Она доступна для работников со средним или высшим медицинским и фармацевтическим образованием, которые осуществляют деятельность в областных медорганизациях и других организациях, расположенных в регионе. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и добавить подтверждающие документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.