В Подмосковье подали более 6 тыс. онлайн-заявок на компенсацию оплаты детского сада

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 6 тыс. онлайн-заявлений на получение компенсации за оплату детского сада, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Родители могут получить компенсацию согласно критериями нуждаемости. 70% полагается на каждого ребенка из многодетной семьи, 20% — на первого ребенка и 50% — на второго ребенка из семей, которым назначено ежемесячное пособие. Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Заявку нужно подавать только один раз при записи ребенка в дошкольное учреждение, после этого выплату будут продлевать автоматически.

