В Подмосковье подали более 600 заявок на получение разрешений на изменение имени и фамилии детей

Жители Подмосковья воспользовались услугой «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» более 600 раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» – «Юридические вопросы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу могут получить физические лица, на портале они могут подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. В нее также внедрили умный сервис, который автоматически проверит данные обо всех детях в информационной системе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.