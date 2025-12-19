В Подмосковье подали почти 1 тыс. заявок на онлайн‑регистрацию животных

По итогам ноября 2025 года жители Подмосковья подали более 920 заявок на онлайн-регистрацию животных, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что 645 из них уже полностью обработаны и приняты. Сервис запустили в конце ноября, его можно найти в разделе услуги «Регистрация домашних животных». Там нужно будет заполнить электронную форму, загрузить подготовленные фото и отправить заявку. С результатом рассмотрения заявления можно будет ознакомиться в личном кабинете.

Напомним, что с сентября 2023 года в регионе введена обязательная регистрация домашних животных, за отсутствие регистрации предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан составляют до 3 тыс. рублей.

