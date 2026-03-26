В Подмосковье подали почти 1,5 тыс. заявок на получение выплаты для приобретения протезов

С начала 2026 года в Подмосковье подали б олее 1,3 тысяч заявлений на получение выплаты на приобретение протезно-ортопедических и слуховых изделий, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты», ею могут воспользоваться жители Подмосковья, не имеющие группы инвалидности. Показания для протезирования нужно будет подтвердить справкой из подмосковного медицинского учреждения. Для подачи заявки пользователям необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

В ведомстве уточнили, что выплату на приобретение протезно-ортопедических изделий предоставляют лицам с доходом семьи ниже 3-кратной величины прожиточного минимума, на приобретение слуховых – без учета доходов.

