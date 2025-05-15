В Подмосковье подали почти 20 тыс. онлайн-заявлений на присвоение статуса многодетной семьи

С начала 2025 года в Подмосковье подали более 16 тыс. онлайн-заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семье, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для родителей, которые имеют трех и более родных или усыновленных несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Напомним, что госуслуги на портале предоставляют в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.