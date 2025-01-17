В Подмосковье подали почти 20 тыс. заявлений на приватизацию жилья

В 2024 году жители Подмосковья подали более 17 тыс. онлайн-заявлений на приватизацию муниципального жилого помещения, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для совершеннолетних местных жителей, который проживают в жилом помещении по договору социального найма. Для подачи заявления нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В случае положительного решения пользователю направят уведомление о регистрации договора приватизации в Росреестре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.