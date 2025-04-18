В Подмосковье подали почти 3 тыс. онлайн-заявок на получение разрешения на капитальное строительство

С 2025 года в Подмосковье подали более 2,5 тыс. онлайн-заявлений на получение разрешения на капитальное строительство, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Разрешение требуется получить до начала возведения или реконструкции объектов капитального строительства, это позволит подтвердить соответствие проектной документации. Услуга размещена в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы», она предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.