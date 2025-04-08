В Подмосковье подали почти 40 тыс. онлайн-заявлений на оформление лицензии на розничную продажу алкоголя

Подмосковные юридические лица подали более 35,8 тыс. заявлений на оформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения», для ее получения нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, внести сведения о заявителе и об организации, а также приложить документы. В ведомстве уточнили, что к услуге подключен цифровой сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.