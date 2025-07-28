В Подмосковье подали почти 5 тыс. онлайн-заявлений на получение разрешения на капитальное строительство

С начала 2025 года в Подмосковье подали более 4 тыс. онлайн-заявлений на оформление разрешения на строительство объектов капитального строительства, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы», для ее получения нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Разрешение требуется получить перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства. В услугу включены умные сервисы, которые при вводе кадастрового номера автоматически заполнят адрес объекта и не только.

Напомним, что услуги на портале предоставляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.