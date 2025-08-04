В Подмосковье подали почти 5 тыс. онлайн-заявок на регистрацию социальных предприятий

В Подмосковье подали около 5 тыс. онлайн-заявлений на включение субъектов малого и среднего предпринимательства в Реестр социальных предприятий области, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. Такой статус могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, где трудятся социально незащищенные лица и не только. Его нужно подтверждать каждый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.