В Подмосковье подали почти 5 тыс. уведомлений о сносе зданий
Почти 5 тыс. уведомлений о сносе зданий направили в Подмосковье
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Жители Подмосковья подали более 4,8 тыс. уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга доступна для застройщиков или технических заказчиков, которые планируют снести объект капитального строительства. Для подачи заявки им нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В услугу внедрили цифровой сервис, который может заполнить адрес сносимого объекта по кадастровому номеру земельного участка и проверить наличие обременений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.