В Подмосковье подали почти 5 тыс. уведомлений о сносе зданий

Жители Подмосковья подали более 4,8 тыс. уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для застройщиков или технических заказчиков, которые планируют снести объект капитального строительства. Для подачи заявки им нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В услугу внедрили цифровой сервис, который может заполнить адрес сносимого объекта по кадастровому номеру земельного участка и проверить наличие обременений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.