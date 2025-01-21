В Подмосковье подали почти 80 тыс. онлайн-заявлений на компенсацию оплаты детского сада

По итогам 2024 года в Подмосковье подали более 74,6 тыс. заявлений на получение компенсации за оплату детского сада, сделать это можно онлайн через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой можно в разделе «Образование» — «Образование детям», она доступна для родителей и законных представителей, которые внесли плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду региона. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от количества детей в семье, средней платы за детский сад и ряда других факторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.