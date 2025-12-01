В Подмосковье поддержали обвинение по делу о крупном покушении на сбыт наркотиков

Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский поддержал обвинение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, приговор по нему вынес Видновский городской суд. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, подсудимый получил от соучастника информацию о месте хранения запрещенных веществ. Он извлек их из тайника-закладки на улице Первомайская в поселке городского типа Мисайлово Ленинского округа с целью дальнейшего сбыта. В августе 2025 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Его приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.