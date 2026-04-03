В Подмосковье поддержали обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков

Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский поддержал обвинение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего мужчины – его обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в декабре 2025 года через мессенджер он приобрел наркотические средства синтетического и растительного происхождения для последующего сбыта и получения денежного вознаграждения. Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли его планы. В ходе личного досмотра запрещенные вещества были изъяты из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

