В Подмосковье поддержку в Службе помощи при ДТП получили участники почти 3 тыс. аварий

На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 2,5 тыс. аварий без пострадавших, что на 69 случаев больше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности помощь получили более 5 тыс. водителей. Участникам свыше 1 тыс. ДТП помогли в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, 315 ДТП — оказали поддержку с оформлением «европротоколов» на «горячей линии».

В ведомстве напомнили, что участникам аварий без пострадавших важно покинуть машину и отойти за пределы проезжей части. После этого необходимо позвонить по номеру 112 и действовать по инструкции оператора горячей линии.

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