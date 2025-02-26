В Подмосковье подготовят автобусы Мострансавто к весенне-летнему периоду
Автобусы Мострансавто подготовят к весенне-летнему периоду
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Техническая служба АО «Мострансавто» подготовит более 6,4 тыс. автобусов к весенне-летнему периоду. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках этой работы специалисты проверят состояние кузовной части транспорта, ходовой и рулевой систем управления, системы торможения, охлаждения двигателя и не только. При необходимости они проведут ремонт напольного покрытия, сидений, уплотнения окон, дверей и люков в салоне автобусов. Все работы завершат до 18 мая.
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