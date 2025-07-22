В Подмосковье подростку спасли кисть, которая запуталась в тарзанке

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) экстренно поступил 16-летний подросток, который получил тяжелую травму левой кисти после неудачного прыжка с тарзанки, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Это привело к открытому оскольчатому перелому среднего и указательного пальцев, а также обширной рваной ране.

И. о. главного врача МОЦОМД, главный внештатный детский травматолог Московской области Александр Григорьев уточнил, что врачи обработали рану, сопоставили фрагменты кости после перелома и зафиксировали их металлоконструкциями.

«Благодаря своевременной помощи удалось избежать серьезных осложнений. Однако пациенту предстоит длительный курс реабилитации для восстановления конечности», — добавил он.

Пациента уже выписали из стационара, его самочувствие в норме. Ему предстоит пройти физиотерапевтическое лечение.

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