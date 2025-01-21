В Подмосковье подвели итоги работы «Молодой Гвардии»

В Балашихе прошел второй этап XVII Конференции регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», в ходе которой руководители местных штабов и активисты подвели итоги деятельности отделения в 2024 году и наметили дальнейшие планы. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«На протяжении всего времени своего существования представители «Молодой Гвардии» находятся на переднем крае борьбы с теми вызовами, которые выпадают на долю нашего государства», — отметил секретарь областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в период проведения специальной военной операции активисты также принимают участие в гуманитарных миссиях в воссоединенных с Россией регионах, работают в гуманитарных центрах и госпиталях, организуют сбор и доставку гуманитарной помощи для военнослужащих и не только. Помимо этого, в прошлом году восемь молодогвардейцев заключили контракты о прохождении добровольной службы в зоне СВО с батальоном аэроразведки «ГРОМ «Каскад».

Руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин отметил, что в 2025 году в планах продолжить поддержку участников СВО и их семей.

В ходе конференции также провели ротацию кадров гвардии и подписали соглашения о сотрудничестве с региональным филиалом фонда «Защитники отечества» о совместной работе по привлечению участников СВО к общественной политической жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.