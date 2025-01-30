В Подмосковье подвели итоги работы Системы-112

В Подмосковье подвели предварительные итоги работы Системы-112 Московской области за январь 2024 и 2025 года, в прошлом году было зафиксировано более 1 млн вызовов, что на 20% больше, чем в 2025 году (800 тыс. вызовов). Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Чаще всего вызовы были связаны со службой скорой медицинской помощи — более 330 тыс. обращений в 2024 году и 310 тыс. — в 2025 году. Помимо этого, в регионе зафиксировали снижение обращений в полицию и ГИБДД: с 98 тыс. до 88 тыс. и в пожарную охрану — с 14 тыс.до 9 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.