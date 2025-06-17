В Подмосковье подвели итоги регионального конкурса на лучшего специалиста МФЦ. Он прошел уже в 11-й раз, рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За победу в конкурсе боролись 16 сотрудников из разных округов региона, в том числе из Дмитрова, Клина, Красногорска, Мытищ, Рузы и Талдома.

В результате были определены лидеры в трех категориях. Так, лучшим универсальным специалистом МФЦ стал главный специалист отдела приема заявителей МФЦ Королева Владимир Некрылов. В категории «Лучший наставник МФЦ» победила главный специалист, контролер-инструктор МФЦ Подольска Анастасия Никитина. А главный специалист-консультант РПГУ отдела приема заявителей МФЦ Дмитрова Азада Самедова была признана лучшим специалистом СПС.

Победители конкурса будут представлять область на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что задачей властей является развитие цифровизации для того, чтобы сделать жизнь людей комфортнее.