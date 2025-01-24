В Подмосковье появилась диспетчерская служба для людей с нарушениями слуха

В Подмосковье открылась новая диспетчерская служба, предназначенная для поддержки людей с нарушениями слуха, она появилась на базе областного центра реабилитации им. Мещерякова. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В нашем регионе более 10 тыс. детей и взрослых имеют проблемы слуха. Все они ежедневно нуждаются в помощи при коммуникации, а наши операторы новой диспетчерской службы помогут в этом. Звонок происходит по видеосвязи и получить помощь можно бесплатно», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

С жителями будут работать операторы, которые прошли специальное обучение и знают жестовый язык. Они будут оказывать поддержку на жестовом языке, помощь в общении с медицинскими, социальными и другими учреждениями и не только. Обратиться к ним можно по номеру +7 (991) 960-51-10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.