В Подмосковье появилась новая онлайн-услуга, позволяющая оформить разрешение на содержание и разведение животных в полувольных условиях, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Она (услуга — Прим. ред.) предоставляется в электронном виде в течение 13 рабочих дней, а решение от ведомства поступает в личный кабинет», — подчеркнула государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для получения услуги нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить поля электронной формы, ее предоставляют в отношении только тех видов животных, которые обитают в естественных условиях на территории региона, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.