В Подмосковье появилась возможность подать заявку на пересмотр тарифов на транспортные услуги в режиме онлайн

В Подмосковье обновили онлайн-услугу по установлению тарифов на транспортные услуги, которые оказываются на подъездных железнодорожных путях, размещенную на региональном портале госуслуг, теперь подать заявку на пересмотр тарифов можно в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь организации, которые занимаются перевозкой грузов, ремонтом подвижного состава, погрузкой и разгрузкой составов и так далее, могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга размещена в разделе «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов», она доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для этого им нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.