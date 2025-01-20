В Подмосковье появились четыре новых отделения Почты России

В 2024 году в Подмосковье построили четыре новых отделения Почты России, работы провели по технологии быстровозводимых конструкций (БВК). Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В новых офисах смогут обслуживать более 13 тыс. жителей сел Жаворонки Одинцовского округа, Костино Дмитровского округа, Темпы Талдомского округа и деревни Морозово Раменского округа. В отделениях будут предоставлять все почтовые и финансовые услуги, желающие также смогут воспользоваться сервисами портала Госуслуг и взять на почте медицинские бытовые приборы, чтобы самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.

«Для нас важно, чтобы жители небольших населенных пунктов могли пользоваться почтовыми услугами наравне с городскими. Установка нового модернизированного отделения — это оптимальное решение для местных жителей, которые уже сейчас могут получить все почтовые услуги рядом с домом», — рассказал директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.