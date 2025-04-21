В Подмосковье появился новый пост скорой помощи

В микрорайоне Саввино городского округа Балашиха заработал новый пост скорой помощи, который рассчитан на три круглосуточные бригады. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Балашиха — один из самых быстрорастущих городских округов региона. Именно поэтому здесь так важно создавать инфраструктуру для жителей. Новый пост скорой помощи позволит повысить доступность и скорость оказания медицинской помощи», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, пост оснастили всем необходимым для отдыха и работы сотрудников. Так, здесь обустроили комнаты отдыха для сотрудников, кабинеты врачей и фельдшеров. В нем смогут обслуживать около 9 тыс. жителей семи населенных пунктов.

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