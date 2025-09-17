В Подмосковье появился новый распределительный центр популярной торговой сети

В Подмосковье построили новый распределительный центр популярной торговой сети. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Так, на территории логопарка «Валищево» возвели пятый распределительный центр сети «Чижик». Площадь объекта составляет около 16 тыс. кв. м.

Центр предназначен для временного хранения товаров и их распределения по магазинам. Здесь обустроены сухой склад, склады для алкоголя и овощей, охлаждаемые и морозильные камеры, блок для категории «фреш», помещение заморозки.

В строительство объекта инвестировано около 600 млн руб. Здесь будет создано 300 рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области был открыт первый роботизированный распределительный центр сети «Магнит».