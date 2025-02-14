В Подмосковье появится апарт-отель «Мосты»

В Дмитровском округе продолжается строительство апарт-отеля «Мосты», проект реализует индивидуальный предприниматель при поддержке специалистов первого в России проектного офиса Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, их планируют завершить во втором квартале 2026 года. Комплекс будет состоять из 17 домов общей площадью 4,4 тыс. кв. м. В каждом обустроят кухню и детскую комнату, места для хранения вещей и уборочного инвентаря. В реализацию проекта вложат около 1 млрд рублей, ежегодные налоговые поступления составят примерно 36 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.