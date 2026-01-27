В Подмосковье появится единая цифровая платформа для управления капитальным строительством

Новый сервис по управлению стройками запустят в Подмосковье. Правительство Московской области издало постановление о создании государственной информационной системы с целью создания единой цифровой платформы для управления всем циклом капитального строительства в регионе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Как пояснили в ведомстве, создание подобной системы необходимо для автоматизации и организации процессов, а также для перехода с бумажных носителей на цифру.

«Регион получит современный инструмент для эффективного, прозрачного и быстрого управления строительным комплексом, что напрямую влияет на темпы развития инфраструктуры и качество жизни жителей», — отметил глава министерства Александр Туровский.

Также запуск системы позволит сократить сроки согласования с недель до дней, повысить прозрачность сделок, создать единое цифровое пространство для всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе ЦСС региона.