В Подмосковье появится еще один спорткомплекс

В третьем квартале 2025 года в поселке Некрасовский Дмитровского округа достроят новый спортивный комплекс, застройщиком выступает компания ООО «ПАКС ФАРМ». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Сейчас строители выполняют монтаж железобетонного каркаса здания, стройготовность объекта достигла 29%.

В здании будет три этажа, его площадь составит около 2 тыс. кв. м. Здесь обустроят залы для занятий йогой и дзюдо, раздевалки, душевые, медблок, трибуны для просмотра спортивных соревнований. На прилегающей территории создадут тителей физкультурно-оздоровительного комплекса будут созданы просторные стоянки для автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.