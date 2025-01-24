В Подмосковье появится новое кабельное производство

Подмосковная компания «Электропровод» построит производственно-складской комплекс по изготовлению кабельной продукции в Подольске, ей уже выдали все необходимые разрешения, в проект вложат 200 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках проекта планируется построить пятиэтажный производственно-складской комплекс общей площадью порядка 4,8 тыс. кв. м. На новом предприятии организуют 25 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, инвестор планирует завершить работы до конца 2025 года. Компания занимается производством волоконно-оптических кабелей, на предприятии смогут производить продукцию для РЖД и метрополитена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.