В Подмосковье появится новое производство светозащитных систем

Резидент индустриального парка «iЩелково» — компания «ЛМДЕКОР», которая специализируется на производстве рулонных штор, построит новый производственно-складской комплекс площадью около 13 тыс. кв. м для расширения производства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания „ЛМДЕКОР“ приняла решение увеличить объем инвестиций с 500 млн до 800 млн рублей. На территории нового производственного комплекса для жителей Подмосковья планируется создать не менее 150 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проект планируют реализовать за два года. После выхода на полную мощность здесь будут ежегодно выпускать более 1,5 млн единиц готовой продукции. После реализации проекта компания обновит и расширит линейку солнцезащитных систем и элементов декора окон — карнизов и рулонных штор.

Генеральный директор компании «ЛМДЕКОР» Павел Позняк добавил, что наращивание производственных мощностей планируют провести в первую очередь за счет внедрения инновационных технологий в производственный процесс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.