В Подмосковье появится завод по производству навесного оборудования для транспорта

Компания «Платикс-Про» приступает к строительству производственного предприятия по изготовлению навесного оборудования в Сергиево-Посадском округе, проект реализуют на участке, переданном в аренду по программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций компании «Платикс-Про» по проекту строительства производства навесного оборудования составит 150 млн рублей. На новом предприятии создадут более 20 рабочих мест для жителей округа», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, производство планируют запустить в 2027 году. Там будут изготавливать навесное оборудование для широкого спектра транспортной техники, в том числе для погрузчиков различной конфигурации, гусеничных и колесных экскаваторов и не только. В ведомстве уточнили, что проект реализуют в рамках обеспечения технологического суверенитета экономики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.