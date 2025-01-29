В Подмосковье полиция изъяла крупную партию сигарет без маркировки на 3,5 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по Волоколамскому округу пресекли сбыт немаркированных табачных изделий в ходе проверки торгового павильона на оптовом рынке в Волоколамске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что полицейские установили факт продажи сигарет без нанесения специальных (акцизных) марок, в организации незаконной деятельности подозревают четверых местных жителей в возрасте от 22 до 58 лет. В их квартирах и павильоне нашли более 30 тыс. пачек фальсифицированных сигарет стоимостью более 3,5 млн рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, троим из них грозит домашний арест, одному — заключение под стражу.

Ранее Госдума втрое повысила штрафы за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним.