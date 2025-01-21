Госдума втрое повысила штрафы за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним

В Госдуме прошло голосование по итогам третьего чтения законопроекта о продаже табачной и никотиносодержащей продукции, устройств для их потребления, а также кальянов и сырья для них. Закон был принят депутатами. Теперь штрафы за нарушения в этой сфере будут заметно выше. Так штрафы за продажу подобных товаров несовершеннолетним для простых граждан вырастут до 300 тыс. руб. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 700 тыс. руб. Больше всего придется заплатить юридическим лицам, их смогут наказать на сумму вплоть до 2 млн руб.

Данный законопроект был внесен в Думу в ноябре прошлого года, и парламентарии рассмотрели и приняли его в довольно сжатый срок. Инициаторами документа стала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее пресса сообщала, что в марте в Госдуме могут рассмотреть закон о полном запрете на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. По мнению авторов законопроекта, использование этих устройств представляет серьезную угрозу для здоровья россиян, приводя к зависимости и респираторным заболеваниям.