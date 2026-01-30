В Подмосковье полностью оцифровали запись в кружки домов культуры

В Подмосковье полностью оцифровали запись в творческие кружки в домах культуры. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Раньше электронная запись в кружок предполагала очный визит в учреждение для оформления документов. Теперь все документы можно подписать в онлайн-режиме здесь.

«Договор на участие в кружке теперь можно заключить на платформе „Дома культуры Подмосковья“ и сразу заверить электронной подписью с портала „Госуслуги Московской области“», — пояснили в министерстве.

За несколько месяцев в кружки в Подмосковье в онлайн-формате записались более 65 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности внедрения ИИ-проектов во все сферы.