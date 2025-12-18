В Подмосковье полностью выполнили губернаторскую программу газификации на 2025 год

В Подмосковье на 100% реализовали губернаторскую программу газификации на 2025 год. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работы провели специалисты «Мособлгаза». Всего за год в регионе были газифицированы 70 населенных пунктов. Итоговым пунктом стала деревня Тереньково в Орехово-Зуево.

Программа реализуется более 20 лет. За это время в регионе газифицировали более 900 населенных пунктов, обеспечив газом свыше 300 тыс. жителей.

В рамках программы социальной газификации в области подключили к сетям 50 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по экономическому росту.